Jazzpreis an Martin Laurentius

Die jazzahead hat den diesjährigen Jazzpreis für den deutschen Jazzjurnalismus an Martin Laurentius vergeben , der den Preis in Bremen auf der Messe entgegen nahm. Die Messe in Bremen endet am 30.04. Für Infos siehe unter www.facebook.com/jazzahead - www.jazzahead.de