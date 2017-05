Sparkassen Arena Kiel Konzerte

Das Haus in der Innenstadt Kiel, zählt mit zu den größten Veranstaltungshäusern im Norden. Ein eigener Parkplatz am Haus u. eine Tiefgarage bieten Platz für Fahrzeuge , der oft über 10.000 Besuchern. Gleichzeitig ist es die Heimat vom www.thw-handball.de -- - Konzerte wie Deutschland sucht den Superstar ( Tour 2017 . Live in Concert mit den Stars der Sendung) oder Martin Grubinger mit der Percussionshow des www.shmf.de u. die Kieler Woche Party am 16./17.6 / u. 23./24.6 Juni www.kieler-woche.de/sommerfest / u. www.kiel-sailing-city.de/veranstaltungen/kieler-woche/programm.html und diverse Höhepunkte gehören zum Programm u. Fachmessen . Einen Stadtplan unter www.kiel.de Tickets zu den Veranstaltungen ( die immer schnell vergriffen sind ) unter 0431-98 210 226 ( Mo -Fr. 9 bis 18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr u. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Alle Programm unter www.sparkassen-arena-kiel.de