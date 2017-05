Trauer um Chris Cornell ( Sänger / Gitarrist )

Der Mitbegründer der Grunge- Bewegung in den 90 er Jahren -geboren am 20.7.1964 starb in Detroit am 17.05.2017. Vielen ist er durch die Gruppe " Soundgarden " bekannt oder durch den Song " You Know My Name " aus dem Bond - Film " Casino Royale " . Mehr über sein Leben unter https://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Cornell u. www.chriscornell.com Er wurde 52 Jahre alt .