Echo Jazz für Klaus Doldinger

Der am 12.05.1936 in Berlin geborene Saxofonist -Komponist -Bandleader , erhält für sein Lebenswerk den www.echojazz.de am 1. Juni in Hamburg . so die www.musikindustrie.de . Klaus Doldinger zählt mit zu den Persönlichkeiten des Jazz u. ist durch seine Filmmusik bekannt. www.klaus-doldinger.com