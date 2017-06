Sparkassen Arena Kiel Konzerte

Nicht nur der www.thw-handball.de ist in der Halle in Kiel mit Sport zu finden. Konzerte - oder die Kieler Woche Party - 16./17.06 u. 23./ 24.6 www.kieler-woche.de/programm u. am 6.7. Martin Grubinger www.martingrubinger.at mit seiner Percussionshow im Rahmen des www.shmf.de oder www.riverdance.com/germany am 1.10. und www.johannesoerding.de am 12.11. haben in Kiel in der über 10.000 Besucher fassenden Halle ihre Auftritte. Ob Baltic Horse Show www.baltic-horse-show.de - Polizeishow - oder 2018 Mother Africa - Peter Maffay gehören zu den beliebten Veranstaltungen . Karten unter im Vorverkauf unter 0431- 98 210 -226 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Ein großer Parkplatz am Haus u. eine Tiefgarage bieten Platz für Besucher. Alle Veranstaltungen unter www.sparkassen-arena-kiel.de