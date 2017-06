Kieler-Woche 2017 mit News

Unter www.kiel.de sind die Verkehrskonzepte während der www.kieler-woche.de veröffentlicht. Auch sind diverse Veranstaltungen unter www.kiel-sailing-city.de veröffentlicht. Hinweise zu den Programmen des www.ndr.de mit der Bühne am Hindenburgufer und den Bühnen von den Sendern www.rsh.de u. www.radiobob.de unter der Seite www.kieler-woche.de/programm mit Bühnen an der Hörn u. Kiellinie . Weitere Veranstaltungen während der www.kieler-Woche.de unter www.junge-buehne-kiel.de u. dem www.kieler-woche-hoftheater.de sowie Veranstaltungen am Rathaus mit einer Bühne und dem " Internationalen Markt " Auch veröffentlicht die Polizei aktuelle Meldungen auf ihrer Webseite . Wobei schon im Voraus den Mitarbeitern der Polizei Kiel , für ihren besonderen Einsatz während des größten Segelsportfestes der Welt u. Sommerfestes in Nordeuropa gedankt werden kann . Infos unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 Kiel zeigt mit der www.kieler-woche.de ein freundschaftliches Miteinander , der Völker der Welt.