Trauer um Gunter Cabriel

Trauer um Gunter Gabriel

Der Country Sänger u. Schlagersänger -geb. 11.Juni 1942 ist in Hannover am 22.Juni 2017 verstorben. Viele Fans seiner Musik sind bestürzt . Mit seinen Hits hat er sich zu einer Legende gemacht. Er war ein " Stehaufmännchen " in der Musik. " ob Hey Boss ich brauch mehr Geld " u. diverse andere Songs sind unvergessen . https://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Gabriel mehr über sein Leben u. auf seiner Webseite www.guntergabriel.de Er gehörte zu Hamburg u. seine Auftritte waren ein besonderes Erlebnis