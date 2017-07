G 20 Gipfel Hamburg

Zum G 20 Gipfel in Hamburg -6.7. -9.7 muß mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Schulkinder können in Hamburg in der Schule für die Zeit abgemeldet werden. Die HVV hat auf ihren Seiten Informationen unter www.hvv.de und der Flughafen unter www.hamburg-airport.de . Auch auf Seiten wie www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 sind Informationen Ein Bürgertelefon ist eingerichtet unter 08000 4286 50 und die www.polizei.hamburg geben unter Social Media Kanäle -Twitter u. Facebook aktuelle Informationen bekannt. und unter www.polizei.hamburg/g20-gipfel-in-hamburg . Auch die Seite www.hamburgzeigthaltung.de informiert. Friedlich demonstrieren -ja- aber ohne Gewalt.