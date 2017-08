Kulturtempel Fabrik Hamburg

Termine , mit einem Ausblick , auf das was den Besucher im Monat September erwartet . So kommt die aus Südkorea stammende u. jetzt in Deutschland lebende Pianistin-Komponistin-Singer-Songwriterin YOUNEE www.younee.com mit ihrem neuen Album " My Piano " . Das Debütalbum kletterte in den Charts auf die obersten Plätze . Free Classic & Jazz. Einen Informationsabend veranstaltet die Stiftung Fabrik zum Thema Altersversorgung " Wege aus dem Altersvorsorge -Dschungel " - Der Internationale Jugendverband IJEL www.ijel.info lädt zum 20.Jubiläum des LATEINAMERIKANISCHEN FESTIVALS ein - mit Live Bands u. einem Unterhaltungsprogramm. . Das Festival " GRENZEN SIND RELATIV " feiert mit unterschiedlichster Background - Live Musik-Ausstellung und mehr , in der Fabrik . Das POLIZEIORCHESTER HAMBURG welches weit über die Grenzen bekannt ist www.polizei-orchester.de/polizei/hamburg unter der Leitung des Prof. Jiggs Whigham www.jiggswhigham.com - einer der renommierten Jazzposaunisten - lädt zum Jazzkonzert ein. Weitere Veranstaltungen und Vorverkauf für kommende Monate unter www.fabrik.de