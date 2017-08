Kampnagel Sommerfest startet

Das Sommerfest in Hamburg bietet Konzerte -Installationen - Tanz - Karaoke- Schüler -Workshops bis zum 27.August . Das Internationale Sommerfest bietet Produktionen wie " To A Simple Rock ` Roll " mit Musik von Eric Satie - Pattie Smith u. dem 2016 verstorbenen Popkünstler David Bowie an. Alle Events unter www.kampnagel.de