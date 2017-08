Museumsnacht in Kiel 25.8.

Die Museumsnacht in Kiel findet am 25.8 statt. Für 10.-€ - Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. - Neben der Museumsnacht gibt es laufende Ausstellungen in www.kunsthalle-kiel.de - Informationen zum Leben in der Stadt an der Förde , mit diversen Einrichtungen , die z.T. auch an der Museumsnacht teilnehmen ,unter www.kiel.de . Das gesamte Programm und Informationen zur Museumsnacht unter www.museumsnacht-kiel.de