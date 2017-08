Geschichte der Pop Musik / Frankfurt

90 Jahre Musikgeschichte bietet das Museum für Kommunikation in Frankfurt bis 25. Februar 2018 . Vom Swing über Elvis-den Beatles - Deutsche Welle bis zur Musik der Gegenwart . Klangbeispiele und die Geschichte erwarten den Besucher der Ausstellung " Oh Yeah " Die Geschichte der Pop- Musik in Deutschland . Alle Informationen unter www.mfk-frankfurt.de