Gunter Hampel wird 80 - 31.8.

Der Vibrafonist - Komponist - geb. am 31.8.1937 in Göttingen wird am 31.8. 80 Jahre alt und feiert seinen Geburtstag mit Freunden in Berlin im www.gretchen-club.de siehe auch seinen Lebenslauf https://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Hampel In Berlin spielt er in großer Besetzung . Alle Informationen unter www.gunterhampelmusic.de