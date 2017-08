Kiel - News

Die Musikschule Kiel bietet für Senioren die Vielfalt der Schlaginstrumente an - Schlagtrommeln , Bongos und Congas können ausprobiert werden , um die Konzentration und Gedächtnisleistung zu fördern. Auch bietet die Musikschule Trommelkurse an ab 11. September an , in der Zeit montags zwischen 13 u. 14.30 ( im Konzertsaal der Musikschule - Schwedendamm 8 ) Die Teilnahme kostet monatlich 44,50 € , ermäßigt 22,50 € . Unter professioneller Anleitung lernen Teilnehmende kubanische , brasilianische u. afrikanische Rhythmen auf verschiedenen Trommeln Anmeldung unter 0431- 901 -5261 u. 901-5262 www.musikschule-kiel.de Weitere Informationen zur Stadt Kiel unter www.kieler-woche.de u. der Stadtseite www.kiel.de