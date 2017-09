Sparkassen Arena Kiel Konzerte

Das Veranstaltungshaus in der Innenstadt von www.kiel.de ist auch die Heimat des www.thw-handball.de und vom 21. - bis 23.9. www.digitalewochekiel.de . Dann folgt am 1.10. Riverdance - 27.- 29. Bauen u. Wohnen ( Messe) und am 4.11. Kiels Kinderkram ( Zwergenkram ) und Deernskram - es folgt die Polizeishow am 11.11. und am 17.11. www.johannesoerding.de - am 27.11. www.juliaengelmann.de u. 12.12. www.xaviernaidoo.de und 22.12. www.broilers.de - dieses ein Ausschnitt aus dem Programm . Alle Konzerte - auch 2018 -für die es Karten im Vorverkauf gibt ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. / .... Tel. 0431 - 98 210 226 ) - Am Haus ein Parkplatz u. Tiefgarage . Alle Informationen unter www.sparkassen-arena-kiel.de