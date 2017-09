Multiphonis -Festival Köln 4.-10.10

Multiphoniscs- Festival Köln 4. - 10.10

" Köln kann Klarinette " das Motto des Multiphonics Festival in Köln ( www.koeln.de ) . Die Vielfalt der Klarinette in Jazz ,Worldmusik , Neue Musik u. Elektronik ist das diesjährige Themenfestival. Rolf und Joachim Kühn www.rolf-kuehn.de / Anette Maye www.anettemaye.wordpress.com / Niels Klein www.niels-klein.com /Claudio Putin www.putin.de / Klaus Gesing www.klausgesing.com u. Louis Sclavis & Aki Takase treten in der www.trinitatiskirche-koeln.de im www.stadtgarten.de u. im www.altes-pfandhaus.de auf sowie auf der Multiphonics on Tour in Bielefeld / Dortmund / Düsseldorf / Frankfurt / Alle Veranstaltungen unter www.multiphonics-festival.com