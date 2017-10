Pianist Gottfried Böttger ist tot

Geboren am 21.12.1949 in Hamburg - gest. in Hamburg in der Nacht zum 17.10. Er begann mit 6 Jahren Klavier zu spielen u. spielte in Folk - Rock u. Jazzgruppen. Vielen bekannt auch durch TV Shows u. Theater Musiker in Hamburg . Auch als Komponist war er in Hamburg und über die Grenzen der Stadt bekannt. Viele Freunde sind in Trauer über den frühen Tod. Mehr über ihn auf Wikipedia u. seiner Webseite www.gottfriedböttger.de Er wurde 67 Jahre alt.