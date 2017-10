" Applaus " Musikpreis verliehen

In drei Kategorien wurde der Musikpreis " Applaus 2017 " an Clubs und Musikveranstalter in Dresden verliehen , die durch Liveprogramme anbieten. Der Preis wird jährlich verliehen. 86 Musikclubs und Veranstaltungsreihen wurden mit dem Spielstättenpreis ausgezeichnet. " Sie sind es , die oftmals noch unbekannten Künstlerinnen u. Künstlern eine Bühne bieten u. dadurch musikalisches Neuland erschließen " sagte die Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die Preisträger . Alle Preisträger u. weitere Informationen unter www.initiative-musik.de/