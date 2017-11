" Privatkonzert " Deutsche Welle

Internationale u. deutsche Musikstars ,hautnah u. unplugged-an besonderen Orten : Das bietet " Privatkonzert " die neue Musik und Talksendung der Deutschen Welle ab 3. 11. wöchentlich im deutschen TV-Programm der DW , auch online zu sehen bei www.dw.com/musik Partner ist der www.mdr.de der die Sendung ab 25.11.austrahlt. Stars wie Anastacia , Conchita, Johnny Logan u. Albrecht Mayer geben " Privatkonzerte" im " Haus Schminke in Löbau www.loebau.de - https://de.wikipedia.org/wiki/Löbau , Sachsen. In jeder Sendung treffen zwei bis drei Solokünstler oder Bands ,die miteinander musizieren u. ins Gespräch kommen -über kulturelle u.regionale Grenzen hinweg. Wie Begegnungen der Ost-Rock-Legende "Silly u. dem Briten Marlon Roudette . Es trifft Pop auf Jazz -Rap -Klassik . Es zählen zu den Gästen Jazzsängerin Helen Schneider , Mandolinen -Virtuose Avi Avital -die Band Karat -Pianistin Julia Hülsman -Midge Ure ( Ultravox ) - Sopranistin Simone Kermes - Rapper Eko Fresh -Poplegende Niki Kershaw -. Am 3.11 im Fernsehen der DW mit Anastacia u. Conchita u. Uwe Hassbecker von der Band " Silly " - online bei bei www.dw.com unter u. www.dw.com/musik