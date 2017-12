Jazz Award für Tom Ibarra

Der 19 jährige Gitarrist u. Komponist Tom Ibarra www.tomibarra.com/ aus Frankreich, hat den Rising Stars Jazz Award der www.airartistagency.com/ gewonnen. 270 Artisten hatten sich um den Award beworben . Tom Ibarra wird 2018 in Nizza beim Festival ... www.nicejazzfestival.fr/ beim Jazzopen in Stuttgart www.jazzopen.com/ beim Heineken Jazzaldia in San Sebastian www.heinekenjazzaldia.eus/en/ -in Cheltenham www.cheltenhamfestivals.com/jazz/ u. in Norwegen beim www.kongsbergjazz.no/ sowie in der Ukraine beim Leopolis Jazz Festival in Lvov auftreten. https://www.youtube.com/watch?v=XQJJyXY0dpo ein Video ... so www.airartistagency.com/ u. www.tomibarra.com/