Record Store Day - 21.04

Neben vielen großen Namen wie David Bowie - ABBA - Lou Reed - Madonna-Prince -The Rolling Stones - Taylor Swift und Marc DeMarco- Sigur Ros -Bibio - Mando Diao oder Courtney Barnett haben limitierte Releases angekündigt . Außerdem präsentieren AC/DC ihr zweitmeist verkauftes Album " Back in Black " als Neuauflage auf der damaligen Kassette . Außerdem bringen Wu-Tang-Clan als RSD 2018 it Piece ihr " Enter The Wu-Tang ( 36 Chambers) " auf einer durchsichtigen MC raus. Limitierte Vinyl Box Sets von Jonny Cash -Jeff Buckley - Frankie Goes To Hollywood un The Undertones u. a. werden in 250 teilnehmenden Plattenläden in Deutschland- Österreich u. Schweiz Veröffentlichungen präsentieren. Die RSD Liste unter http://bit.ly/RSD18_DieListe Teilnehmende Shops - www.recordstoredaygermany.de/teilnehmende-shops/ . Weitere Informationen unter www.recordstoredaygermany.de www.facebook.com/rsdgermany