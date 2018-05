Sparkassen- Arena -Kiel Konzerthaus

Nicht nur der www.thw-handball.de/de/ hat hier seine großen internationalen Auftritte. Diverse Stars aus Funk und Fernsehen kommen gerne in die große Konzerthalle , die je Veranstaltung 10.000 Besuchern Platz bietet. Auch ein großer Parkplatz am Haus bietet Gästen Platz . Tickets über Tel. 0431 - 98 210 105 ( Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr ) oder über Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Das vollständige Programm unter der Adresse www.sparkassen-arena-kiel.de Fleyer zu den Veranstaltungen auch an anderen Orten u. der www.foerde-sparkasse.de