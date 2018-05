Musiker Reggie Lucas verstorben

Wie www.billboard.com schreibt , ist der 1953 geborene Musiker / Produzent am 19.05 . im Alter von 65 Jahren verstorben , in New York . Er spiele mit Miles Davis zusammen , als Jazz-Gitarrist . Produzierte Alben mit Madonna und erhielt einen Grammy. Mehr über ihn unter https://de.wikipedia.org/wiki/Reggie_Lucas u. seiner Webseite www.reggielucas.com