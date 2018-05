Jazzaward der Ivestitionsbank SH

Am 24.05. vergibt die www.ib-sh.de in Kiel den IB-SH Jazzaward - als Partner der www.jazzbaltica.de - den mit 3000.- € dotierten Förderpreis zum 11.Mal . Dr. Michael Adamska , Vorstand der IB.SH. übergibt den Preis in einer Feierstunde . Mit dabei sind verschiedene Medien wie www.ndr.de/sh u.a. sowie www.nilslandgren.com - als Leiter des Festivals u. Vertreter des www.shmf.de der www.jazzbaltica.de - www.jazzbaltica.com