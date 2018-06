Philharmonie Köln / Essen / Hamburg / Kiel

Von Klassik über Pop -Jazz bieten die Konzerthäuser Veranstaltungen an . In www.koeln.de/ in der www.koelner-philharmonie.de/ in www.essen.de/ www.theater-essen.de/ in der www.philharmonie-essen.de und in www.hamburg.de mit dem Kulturbüro www.hamburg.de/bkm in der www.elbphilharmonie.de/de/ und www.kiel.de im www.theater-kiel.de u. der www.sparkassen-arena-kiel.de . Karten für die Saison 2018/19 werden in den Veranstaltungshäusern angeboten. Auf den Stadtseiten verschiedene Kulturangebote / Stadtpläne . Zum größten Sommerfest im Norden www.kieler-woche.de