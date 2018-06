Sänger Clarence Foutain ( 88) ist tot

Der Mitbegründer der https://de.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Boys_of_Alabama - Clarence Foutain ist am 3.06.2018 verstorben , so die Webseite www.blindboys.com . Der Gospelgesang stammt aus dem " Neuen Testament " und kann dem Blues zugeordnet werden. Anerkannt wurde er in den 30er Jahren durch die schwarze Kirche. - https://de.wikipedia.org/wiki/Gospel