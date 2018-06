Klaus Meine erhält den Leibniz Ring

Der Sänger der Gruppe Scorpions Klaus Meine www.the-scorpions.com - erhält den Leibniz- Ring- Hannover . https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Meine / www.hannover.de https://de.wikipedia.org/wiki/Scorpions die über 100 Mill. Tonträger verkauften und mit dem Hit " Wind of Change " in die Geschichte eingegangen sind. Der Leipniz -Ring wird vom Presse-Club überreicht. - https://de.wikipedia.org/wiki/Leibniz-Ring-Hannover - Klaus Meine schreibt sich und die Musikgruppe in die Kulturgeschichte ein.