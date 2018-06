Mehr Unterstützung für Musikszene in HH

Wie auch 2017 soll die Musikszene mit 250.000 € für Live Auftritte in Hamburg unterstützt werden , so ein Antrag an die Bürgerschaft . Unterstützt werden sollen Clubbetreiber u. Veranstalter in Hamburg des " Live Concert Account " www.hamburg.de www.hamburg.de/bkm/liveconcertaccount/ Kulturbehörde www.hamburg.de/bkm