Trauer um Hermann Glaser

Der Kulturhistoriker war dem Jazz zutiefst verbunden. Im Alter von 89 Jahren ist er in Nürnberg www.nuernberg.de verstorben. " So viel Anfang war nie " eine Ausstellung in Nürnberg über die " Deutsche Städte 1945-1949 " war auch dem Jazz gewidmet mit Plakaten -Hörbeispielen , um die Vielfalt des Jazz nach 1945 den Besuchern der Ausstellung und Lesern des gleichnamigen Buches näher zu bringen . ( 1989 ) ISBN3-88680-350-3 (Siedler Verlag ) . https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Glaser - Der Jazz gehörte mit zu seinem Leben , in Vorträgen und Veröffentlichungen - gerade die Zeit nach 1945 , den Neuanfang des Jazz widmete er sich .