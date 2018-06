Kieler - Woche Informationen

Unter www.kieler-woche.de das Programm mit den Musikbühnen von www.ndr.de/ndr2 - www.rsh.de u. www.bobradio.de . Am Samstag den 23.06. die Windjammerparade mit rund 90 Groß u. Traditionsseglern sowie 13 Dampf u. Begleitschiffen. Beginn am 23.06. um 11 Uhr. Die Schiffe legen gegen 9:45 von ihren Liegeplätzen ab u. gehen in Warteposition. Entlang der Förde kann das Spektakel verfolgt werden. Oder von Begleitschiffen u. Heißluftballon . Gegen 13 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie Schilksee / Laboe. Die teilnehmenden Schiffe im Captains Handbook der Windjammerparade www.kieler-woche.de/windjammer . Zum Abschluß der Kieler Woche , das Feuerwerk über www.kiel.de " Sternenzauber über Kiel "