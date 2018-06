Gilberto Gil im HKW - Berlin

40 Jahre nach seinem visionären Albums " Refavela " bringt Gilberto Gil die Tropicalia nach Berlin. www.berlin.de in das Haus der Kulturen der Welt , am Do. den 19.7. 2018 um 20 Uhr. https://de.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil - www.gilbertogil.com.br/ tritt mit der Sängerin Mayra Andrada -seinem Sohn Bem Gil - Domenico Lancellotti , Chiara Civello , Mestrinho -u. a. auf. Das Haus der Kulturen wird von der Bundesregierung für Kultur und Medien u. dem Auswärtigen Amt gefördert. Gilberto Gil ist mit dem HKW durch Open Air Konzerte 2006- als Kulturminister ( damals mit der Fußballlegende Pele ) dem WM -Sommermärchen 2006 - eng verbunden. 2008 gab er ein legendäres Konzert in Berlin. Weitere Informationen u. Karten für 24 € u. 28 € unter www.hkw.de