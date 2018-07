Musiker Richard Swift m. 41 J. tot

Der Bassist / Sänger der Gruppe The Black Keys Richard Swift geb. 16.03.1977 ist am 3.Juli 2018 im Alter von 41 Jahren verstorben. https://de.wikipedia.org/wiki/The_Black_Keys - Er war auch als Komponist bekannt. https://theblackkeys.com/ Auch berichtet www.billboard.com über den Musiker - Prozenten - der im US-Bundesstaat Washington . Er war in verschiedenen Bands und spielte mehrere Instrumente . Er war vor kurzem erkrankt u. da er keine Krankenversicherung besaß , wurde um Spenden gebeten. Eine genaue Todesursache ist nicht bekannt.