Jazzmusiker Jochen Brauer gestorben

Der Bandleader - Jazzmusiker Jochen ( Joachim ) Brauer ist im Alter von 89 Jahren in Mannheim verstorben. Geboren am 25.01.1929 in Görlitz , studierte er in von 1943 bis 1945 in Braunschweig - von 1945-1948 in Halle / Saale. Leitete mehrere Big-Bands und gründete das Jochen Brauer Sextett. Neben dem Jazz widmete er sich auch der Popmusik. 1950 ging er in die BRD . Tourneen führten ihn in die USA u. Japan. Er starb am 02.10.2018 . Diverse LPs nahm er auf . https://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Brauer Er spielte z. B. beim www.zdf.de in der Sendung " Dalli Dalli " - CDs bei www.bear-family.de